В Даугавпилсе Новый год встретят лазерным шоу, в Резекне — салютом
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Даугавпилсское самоуправление решило отказаться в этом году от праздничного салюта, вместо него будет лазерное шоу. Резекне решило от салюта не отказываться, выяснила LETA.

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Лазерное шоу пройдет в Даугавпилсе в час ночи 1 января на площадь Виенибас. Подобное лазерное шоу уже устраивалось 18 ноября и понравилось горожанам. Салют сочли как вредным для окружающей среды, так и неуместным в нынешней ситуации, объяснила агентству LЕТА представитель самоуправления Наталья Иванова.

В Резекне общая встреча Нового года начнется в парке Фестивала 31 декабря в 23:30. Будет звучать музыка, к горожанам обратится мэр Александр Барташевич ("Согласие"), на полночь запланирован салют.

Как сообщалось, многие самоуправления отказались от салюта для того, чтобы не травмировать украинских беженцев — к этому призвал режиссер Интар Решетин. Резекне — не единственное самоуправление, которое решило не отказываться от салютов, он будет, например, в Вентспилсе.

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