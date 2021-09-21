В Даугавпилсе отопление во всех домах будет включено в среду

Со среды, 22 сентября, в Даугавпилсе планируется подключить отопление во всех жилых домах, управляемых Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (DDzKSU).

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В управляющей компании заявили, что в этом году температура раньше, чем обычно, упала до уровня, на котором традиционно включается центральное отопление. При этом начало отопительного сезона зависит от погодных условий, а также от пожеланий и возможностей жителей и управляющих.

Исторически сложилось так, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже восьми градусов. Исходя из этого, DDzKSU планирует со среды подключить отопление ко всем управляемым домам.

На сегодняшний день отопление подключено уже в 109 жилых домах. Это те дома, из которых в DDzKSU поступило письменное заявление уполномоченного лица о начале отопительного сезона.