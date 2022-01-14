В Даугавпилсе планируется оставить 8 из 12 средних школ

На следующей неделе Комитет по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы рассмотрит предложение Управления образования о сокращении числа средних школ — из 12 оставить восемь, сообщает портал rus.lsm.lv.

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"Это постепенный процесс, обусловленный требованиями Кабинета министров — в средней школе [в 10-12 классах] не должно быть менее 120 учеников. У меня были радикальные предложения об объединении учебных заведений, но их не поддержали, поэтому сейчас мы предлагаем четырем средним школам — Центра, 9-й, 10-й и 16-й — в сентябре 2022 года не набирать десятые классы. Таким образом, когда доучатся нынешние старшеклассники, эти школы станут основными", — пояснила Rus.LSM.lv руководитель Управления образования Марина Исупова.

По ее словам, выбор именно этих школ — результат серьезного анализа каждого учебного заведения, его статистики, материально-технической базы, программ, логистики и других важных факторов.

"Я допускаю, что некоторые родители и ученики могут быть недовольны. Например, ребенок живет рядом со школой. Ему придется спать меньше, чтобы доехать до своей новой школы. Но не будем забывать: речь не о первоклассниках, а об учащихся 10-х классов. Они не маленькие и самостоятельные; общественный транспорт для школьников бесплатный, так что я не вижу особых проблем — быстрее будут взрослеть", — добавила Исупова.