В Даугавпилсе подан первый проект по приспособлению помещений для украинских беженцев

В Даугавпилсе подан первый проект по приспособлению помещений для беженцев из Украины, сообщил агентству LETA председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш.

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В настоящее время в муниципальных помещениях проживает 440 беженцев из Украины. Элксниньш сообщил, что самоуправление продолжит сотрудничество с городами-побратимами, и в ближайшие дни Даугавпилс отправит автобусы на Украину, чтобы доставить еще 50 человек.

"Свободных мест нет, мы получили сигнал от Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) о реновации муниципальных помещений для приема беженцев. Муниципалитет уже определил эти здания, на косметический ремонт необходимо 400 тысяч евро, и в этих помещениях смогут проживать еще 150 жителей Украины", — сказал Элксниньш.

Самоуправление при поддержке МОСРР надеется отремонтировать помещения в течение трех месяцев. "Пока что мы подали заявку на один проект, потому что видим, что это можно сделать быстро", — сказал Элксниньш.

Уже сообщалось, что VARAM планирует оказать поддержку самоуправлениям в приспособлении и благоустройстве зданий для размещения украинских военных беженцев.