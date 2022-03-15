В Даугавпилсе повысятся цены на проезд в общественном транспорте

Даугавпилсская городская дума планирует повысить цены на проезд в общественном транспорте, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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По словам вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева, в условиях, когда цена на дизтопливо растет день ото дня, прежние цены сохранить не удастся.

Одно из предложений предусматривает повышение платы за проезд с 50 до 70 центов. Также будут отменены скидки в размере 50% по воскресеньям.

Интервал ожидания между трамваями и автобусами будет увеличен. Сейчас время ожидания — восемь минут.

"Дети продолжат ездить бесплатно, а об остальных льготниках ведутся переговоры. Решение еще не принято", — добавил Васильев.