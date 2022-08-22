В Даугавпилсе тариф на теплоэнергию с сентября вырастет на 31,7%
Foto: LETA

В Даугавпилсе с 1 сентября тариф на теплоэнергию вырастет на 31,7% и составит 122,55 евро за мегаватт-час без НДС, свидетельствует опубликованная в издании Latvijas Vēstnesis информация.

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Тариф на производство тепловой энергии AS Daugavpils siltumtīkli увеличится на 33,5%, тариф на передачу и распределение тепловой энергии - на 27,1%.

Как сообщалось, в этом году тариф в Даугавпилсе менялся неоднократно. С февраля он увеличился на 64,4% - до 93,65 мегаватт-час, с апреля он снизился на 13,9%, с мая вырос на 17%, а с июля - снизился на 3,9%.

В свою очередь, с 10 августа тариф на тепловую энергию в Даугавпилсе вырос на 2,7% и достиг 93,06 евро за мегаватт-час.

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