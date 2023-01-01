В Даугавпилсе установлен исторический рекорд для января - плюс 11 градусов
Foto: Zane Bitere/LETA

В воскресенье, 1 января, температура воздуха в Даугавпилсе поднялась до +11,1 градуса по Цельсию, что является историческим рекордом Латвии для января за все время метеонаблюдений. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

1 января около 12 часов самая высокая температура воздуха в Латвии была +10,1 градуса в Бауске и +10,4 градуса в Даугавпилсе. А после полудня в Даугавпилсе потеплело до +11,1 градуса - никогда прежде в Латвии в январе не было так тепло.

Ранее самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии в январе, составила +10,7 градусов (10 января 2007 года в Мерсрагсе и Елгаве).

Предыдущая самая высокая температура воздуха, наблюдавшаяся в Латвии 1 января, составляла +9,5 градусов. Cлучилось это в 1984 году в Елгаве.

В первый день 2023 года рекорды тепла за весь январь были побиты во многих местах Европы. В частности, вв Литве и Польше температура воздуха достигла +14 и +18 градусов соответственно.

Теплая и дождливая погода в Латвии сменится морозом во второй половине следующей недели, прогнозируют синоптики.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае