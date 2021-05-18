В Даугавпилсе в субботу можно будет привиться вакциной Johnson & Johnson
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В даугавпилсском Дворце культуры на улице Смилшу,92, где сейчас располагается центр массовой вакцинации, в субботу можно будет привиться вакциной Johnson & Johnson. Это единственная доступная в Латвии вакцина с одной дозой.

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Записаться на вакцинацию можно по телефону 8989 или на портале manavakcina.lv, а пенсионеры могут прийти без записи с девяти до десяти утра.

Защитный эффект вакцины начинает действовать спустя 14 дней после ее получения. Клинические исследования показали, что вакцина этой компании предотвращает появление симптомов коронавируса в 67%, а тяжелое течение болезни и смерть предотвращает в 85% случаев спустя 28 дней после прививки — а спустя 48 дней и в 100%.

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