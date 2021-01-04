В Даугавпилсской больнице приостановлен прием онкологических пациентов
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Из-за распространения Covid-19 среди работников Даугавпилсской больницы на время приостановлен прием пациентов для онкохирургического лечения, сообщили агентству LЕТА в медучреждении.

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За последние 24 часа в Даугавпилсскую региональную больницу поступили 20 пациентов с Covid-19, скончались три пациента.

На сегодняшний день в больнице лечение проходят 105 больных Covid-19. Средний возраст больных — 65 лет.

Сейчас в Даугавпилсской региональной больнице для пациентов с Covid-19 свободны 25 коек.

Из-за распространения Covid-19 среди медицинского персонала больницы 128 сотрудников медучреждения не могут работать, временно приостановлен прием пациентов для онкохирургического лечения. Также не предоставляются плановые медицинские услуги.

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Коронавирус Даугавпилс Медицина
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