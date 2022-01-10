В декабре получившие бустерную вакцину попадали в больницы в 7,5 раза реже

Анализируя имеющиеся данные о заболеваемости, госпитализации и смертности от Covid-19 в зависимости от статуса вакцинации, Центр профилактики и контроля заболеваний установил, что получившие бустерную вакцину попадают в больницы в 7,5 раза реже.

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Данные о госпитализации и смертности показывают, что первичная вакцинация по-прежнему эффективна против тяжелого течения заболевания, необходимости стационарного лечения Covid-19 и смерти.

В декабре в Латвии инфекция Covid-19 в 1,7 раза реже встречалась у лиц с первичной вакцинацией, чем у невакцинированных или частично вакцинированных, а те, кто получил и бустерную вакцину, заболевали в 5,5 раза реже.

В прошлом месяце привитые попадали в больницу в 3,1 раза реже, чем невакцинированные/частично привитые, а получившие ревакцинацию — в 7,5 раза реже.

Сравнение показателей смертности показало, что в декабре у людей, получивших первичную вакцинацию, риск умереть от Covid-19 был в 5,5 раз ниже, чем у тех, кто не вакцинировался/привит частично, а у тех, кто получил бустерную вакцину, риск смерти от Covid-19 был в 24 раза ниже.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что вакцины не обеспечивают одинаковый уровень защиты для всех людей. Следует также отметить, что при высокой заболеваемости Covid-19 инфекция чаще поражает и привитых. По мере увеличения числа привитых их доля в общем количестве инфицированных также математически увеличивается.