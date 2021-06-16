В "деле Адамсонса" появился второй задержанный — гражданин России
Foto: LETA

В рамках уголовного дела депутата Сейма Яниса Адамсонса ("Согласие"), подозреваемого в шпионаже в пользу России, задержан еще один человек некий гражданин РФ — свидетельствует информация агенства LETA.

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10 июня Сейм выдал депутата Яниса Адамсонса для уголовного преследования, а 11 июня суд Видземского предместья Риги применил арест в качестве меры пресечения. Также суд принял решение арестовать еще одного человека, и сейчас стало известно, что это некий гражданин России.

В течение семи дней решение может быть оспорено в Рижском окружном суде.

Служба государственной безопасности (СГБ) публично сообщило, что 9 июня был начат уголовный процесс о шпионаже в пользу России. В рамках уголовного процесса были произведены обыски и изъятие документов — в том числе, в здании Сейма и в доме самого Адамсонса.

В интересах следствия Служба госбезопасности в среду, 16 июня, от комментариев воздерживалась

В свою очередь, по информации издания Privātā Dzīve, Янис Адамсонс уже более года тяжело болеет. 15 июня правление партии "Согласие" распространило заявление, в котором говорится, что "мера пресечения,

примененная по отношению к депутату Сейма Янису Адамсонсу, является несоразмерной, она нарушает его право на получение соответствующего лечения. Нам известно, что Я.Адамсонс в последнее время перенес несколько тяжелых операций и специальную терапию, несколько операций были запланированы на ближайшее время. Необеспечение в условиях заключения регулярной и тщательной медицинской помощи может подвернуть опасности жизнь Я.Адамcонса".

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