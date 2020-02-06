В день эксперимента на улице Блауманя было на 20% больше пешеходов

1 февраля улицу Блауманя посетили 665 пешеходов, что на 20% больше, чем обычно, свидетельствуют данные мониторинга, проведенного организацией "Город для людей", передает LETA.

По наблюдениям архитектора и антрополога Матиса Штейнертса, вопреки плохой погоде, люди пришли улицу Блауманя, а в начале дня число посетителей было даже больше, чем в то же время на Тербатас месяц назад.

Активисты сравнили поток пешеходов 1 февраля и 25 января и пришли к выводу, что на Блауманя в прошлую субботу было на 20% больше людей, чем когда там было разрешено движение автомобилей. 25 января там было 316 пешеходов и 144 автомобиля, а 1 февраля — 665 пешеходов и ни одного автомобиля.

"Говоря об удовлетворенности предпринимателей, то этот показатель был ниже, чем на улице Тербатас, так как на Блауманя другой профиль предприятий", — указал Штейнертс.

По словам антрополога, от закрытия ул. Блауманя выиграли кафе и предприятия, ориентированные на семьи, а проиграли владельцы дорогих магазинов, чьи клиенты хотят туда подъехать на автомобиле.

В отличие от Тербатас на Блауманя не было жалоб со стороны поставщиков. В то же время при закрытии Тербатас погода была лучше, тогда как на Блауманя есть активная община местных жителей, там меньше нагрузки на сообщение, а также больше кафе и мест развлечений.

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