В четверг, 11 ноября, в Латвии пройдет День Лачплесиса, в честь которого жители традиционно зажигают свечи у стены Рижского замка. В этом году жителям столицы также будет предоставлена такая возможность.

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Около окружной стены замка уже седьмой год подряд будет установлена защитная сетка, спроектированная архитектором Петерисом Блумсом.

Как сообщил председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс, она предусмотрена для защиты кирпичей исторической стены от термических повреждений, которые вызывает температура пламени от свечей.

Для сохранения отреставрированной стены Рижского замка VNĪ призывает жителей выбирать свечи, которые помещены в стеклянные подсвечники, чтобы не оставлять подплавленные и экологически вредные остатки пластмассы. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, горожан призывают индивидуально ставить свечи до 20 часов вечера.

Защитная решетка состоит из 175 секций, длина которых составляет 184 метра, а ширина — один метр. На одной секции решетки можно разместить 60 свечей, в целом на решетке может поместиться 10,5 тысяч свечей. Около места реставрационных работ решетка установлена не будет.