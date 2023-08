В День независимости Украины активисты устроили пикет в Верманском парке против пикника Чичваркина

24 августа в День независимости Украины благотворительное общество Common Ground пригласило бежавших от войны в Латвию украинцев в Верманский парк на пикник, инициированный покинувшим Россию в 2008 году бизнесменом Евгением Чичваркиным. Пока одни украинцы угощались, другие встали в пикет против участия в национальном празднике россиян. Свое недовольство они выражали плакатами "Ukrainian independence day without ruZZians".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 17.00 до 19.00 официальное празднование Дня независимости Украины с концертом и единением вокруг 30-метрового флага Украины проводило посольство вместе с благотворительным обществом Tavi draugi.

Изначально планировалось, что в 18.00 в том же парке стартует пикник, посвященный тому же событию — его, как и в прошлом году, инициировал Common Ground и Евгений Чичваркин — бизнесмен, который в 2008 году покинул Россию и выступал против российской агрессии.

Оба мероприятия были официально согласованы по месту и времени в Рижской думе.

21 августа посольство Украины через пост в соцсетях выступило "против проведения любых мероприятий, посвященных Украине с участием граждан России — государства-террориста, развязавшего жестокую войну против Украины, а также выступает против любых действий, в том числе через проведение таких мероприятий, которые направлены на "примирение" украинцев с россиянами, подавляющее большинство которых поддерживает войну России против Украины".

Foto: Māris Morkāns

Чичваркин выразил сожаление по поводу позиции посольства: "По сути, оно отработало путинскую доктрину деления на плохих и хороших. Что ж поделать… Я медаль за оборону Харькова не одену и не приду туда просить разрешения… — заверяет Чичваркин. — Видимо, у нас разные цели: наша цель — военное поражение Путина, а их цель — передвинуть наш пикник на пару километров".

На другой день два мероприятия развели по времени. Посольство Украины — с 17.00 до 19.00. Пикник Чичваркина — с 19.30 до 21.00.

Foto: Māris Morkāns

Сегодня недовольные тем, что пикник в День независимости с участием сочувствующих Украине россиян все же состоялся, встали в пикет напротив праздничных столов — с плакатами "Украiнцi БЕЗ росiян!", "ruZZians — back off from UKRAINIANS", "Ukrainian independence day without ruZZians"… Как среди гостей пикника (их были сотни), так и среди пикетирующих (их было чуть больше десяти человек) многие были с украинскими флагами.

В итоге все закончилось мирно. Чичваркин раздал 1120 порций мяса и сосисок. А все участники с песнями разошлись. Как рассказала Delfi одна из активных помощниц Common ground, которая кормила людей, "в конечном счете, все собравшиеся, как участники пикника, так и участники пикета, говорили о любви к Украине. Может, немножко с разными интонациями, но это же понятно - такое время. И песни мы пели все вместе - "Червона калина" и на что-то латышском языке старались... Праздник получился грандиозный!"

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее представители двух благотворительных обществ Латвии, активно поддерживающих украинских беженцев, прокомментировали ситуацию. "Цель Чичваркина — однозначна, это помощь Украине и украинцам, что он показал всеми действиями, которые до того совершал. Он собрал около 5 млн евро на такую поддержку", — сказала Delfi представитель общества Common Ground Инесе Дабола.

"Тот факт, что будет такой пикник и в том же месте, было известно с самого начала — никаких претензий не высказывалось. Мне трудно комментировать, почему такие претензии. По-моему, главное — для кого все это готовилось — для украинцев. Это прекрасная возможность выделить лояльных и дружественных Украине жителей, из какой бы они страны не были. Даже если они из России… — прокомментировал Улвис Новикс, руководитель благотворительного общества Tavi draugi. — Чичваркин свою позицию показал уже давно. Он определенно делает для Украины намного больше, чем большая часть украинцев. И таким людям надо дать возможность помочь и поддержать, надо быть вместе с ними. Поэтому не вижу никаких проблем в этом вопросе".