В день памяти легионеров официальных мероприятий не предусмотрено
Foto: DELFI

Национальное объединение (НО) призывает сегодня почтить память легионеров, но, соблюдая эпидемиологические ограничения, делать это в индивидуальном порядке у памятника Свободы, на кладбище в Лестене и в других мемориальных местах.

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Как заявил лидер НО Райвис Дзинтарс, каждый год находятся разные причины, почему нельзя почтить память легионеров 16 марта, но в этом году обстоятельства действительно серьезны.

Планируется, что руководство, члены и молодежная организация НО индивидуально возложат цветы к памятнику Свободы и на братском кладбище в Лестене.

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LETA

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LETA

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