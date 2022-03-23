В детсадах не хватает мест для детей из Украины. К решению проблемы предложено привлечь нянь

Самоуправления предлагают решить проблему нехватки мест в детских садах для украинских детей за счет расширения услуги няни, сообщила LETA специалист по коммуникациям общества Rīgas metropole Инесе Озолиня.

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Руководители самоуправлений на внеочередном заседании обменялись примерами передового опыта и обсудили дальнейшие действия для более эффективного приема мирных жителей Украины.

Согласно имеющейся у ассоциации информации, в самоуправлениях в окрестностях Риги на данный момент размещено более 1200 человек. В свою очередь, в столице зарегистрировано более 7000 беженцев из Украины. Реальное число оценивается намного выше.

В настоящее время в Риге принимается в среднем один беженец на 96 жителей, а в остальных муниципалитетах Rīgas Metropole приходится один беженец на 166 жителей. В Rīgas Metropole входят самоуправления Риги, Адажи, Кекавы, Олайне, Ропажи, Саласпилса, Саулкрасты и Сигулды.

Количество детей, зарегистрированных в этих муниципалитетах, превышает 1700 человек, а это означает, что одной из самых больших проблем, стоящих перед муниципалитетами, является устройство детей в дошкольные образовательные учреждения и школы.

Как заявил сопредседатель Rīgas Metropole и глава Адажской краевой думы Марис Спринджукс, Рига и ее окрестности столкнулись с ограниченным жилищным фондом и уже не имеют мест в дошкольных учреждениях, но число учащихся в общеобразовательных учреждений достигает тридцати и более. Следовательно, обеспечение образования является одной из самых сложных задач в регионе в настоящее время, поэтому следует рассматривать другие пути решения.

"На собрании было высказано рациональное предложение решить проблему нехватки мест в детских садах за счет привлечения нянь, тем самым предоставив возможность трудоустройства украинским женщинам, а также устранив языковой барьер в дошкольных учреждениях", — сказал Спринджукс.

В настоящее время во всех муниципалитетах действуют Комиссии по гражданской защите, занимающиеся размещением беженцев и социальными службами. Они предоставляют консультации по вопросам доступной муниципальной социальной помощи и пособий, жилищной поддержки, трудоустройства, медицинской помощи, образования детей, обучения языку на разговорном уровне и психологической помощи, а также необходимой информации о получении виз и видов на жительство.

Между тем, в Риге и Сигулде открыты Информационные центры поддержки Украине.