В детских садах не хватает примерно 150 педагогов

18 августа в дошкольных учреждениях Латвии было по крайней мере 150 вакансий педагогов, сообщила агентству LЕТА представитель Министерства образования и науки (МОН) Байба Башкере.

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По ее словам, всех вакансий в базе МОН нет, потому что продолжаются собеседования с потенциальными работниками и заключение трудовых договоров. В первые недели в Государственной информационной системе образования появятся более точные данные о вакансиях педагогов.

МОН попросило каждое самоуправление подать данные о ситуации с педагогами детских садов, и пока до 18 августа это сделали 55 самоуправлений из 87.

По данным МОН, в школах перед началом учебного года не хватает 474 учителей, но это примерные данные.