В Детской больнице открыт восстановленный корпус дневного стационара

В среду, 4 января, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) был открыт отремонтированный корпус дневного стационара, который принимает пациентов уже с начала ноября.

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Как рассказала специалист отдела коммуникации ДКУБ Илзе Олштейна, реконструкция здания была проведена в очень короткие сроки, с привлечением финансирования на проекты высокой готовности.

До реконструкции, начавшейся в 2021 году, дневной стационар ДКУБ располагался в двух корпусах, помещения которых не только морально устарели, но и не соответствовали эпидемиологическим требованиям по площади, вентиляционному и отопительному режиму. В отремонтированном корпусе оборудованы 34 одноместные палаты со всем необходимым для проведения лечебных манипуляций, в каждой палате установлены кресла для отдыха родителей, в дневном стационаре просторные процедурные кабинеты, также оборудована игровая комната и уголок отдыха.

Кроме того, для нужд дневного стационара создана отдельная приемная, услуги теперь оказываются в одном месте, отделенном от общего потока пациентов больницы, что создает возможность соблюдать максимальную эпидемиологическую безопасность.

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне заявила, что хорошее медицинское обслуживание детей сегодня означает здоровое общество в будущем. При этом министр признала, что ни для кого не секрет, как много нерешенных вопросов в сфере здравоохранения в нашей стране. Поэтому каждый шаг, предпринятый для улучшения медицинского обслуживания жителей Латвии, особенно детей, — это огромная работа и маленькая победа. По оценке министра, реконструированное здание дневного стационара является доказательством того, что мы ценим современное здравоохранение, а также безопасную, комфортную и здоровую рабочую среду для персонала.

Дневные стационары предназначены для сокращения необходимости оставлять пациентов в больнице для незначительных операций или процедур, которые могут быть выполнены только в медицинском учреждении. Поэтому в больницах они действуют как специальные амбулаторные пункты, позволяющие пациентам вечером отправиться домой.

Дневной стационар ДКУБ начал работать как отдельная структура в июле 2012 года, когда амбулаторно-поликлинические услуги оказывались в нескольких отделениях, а поток пациентов еще не были отделен от общего потока больницы.

Главный врач больницы Ренате Снипе сообщила, что в больнице увеличивается доля амбулаторных услуг, часть из которых предоставляется в дневном стационаре. То есть, если в стационаре лечится в среднем 250 пациентов, которые обычно проводят здесь несколько дней, то не менее 34 больных ежедневно попадает в дневной стационар, а это примерно 700 человек в месяц, которым можно оказать всю необходимую помощь без ночевки в больнице.

По оценке Снипе, роль дневного стационара при ДКУБ с каждым годом будет только возрастать.

Реконструкция дневного стационара является частью масштабной работы по благоустройству Детской больницы. Работы на нескольких объектах планируется завершить в 2024 году, что позволит больнице стать самой современной детской больницей в странах Балтии.