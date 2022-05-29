В Детской больнице провели уникальную операцию пациенту с эпилепсией

Врачи рижской Детской больницы провели уникальную операцию пациенту с эпилепсией - стереоэлектроэнцефалографию (СЭЭГ) имплантации специальных электродов в глубокие структуры головного мозга для получения измерений. Это первая операция такого рода в Латвии, и она прошла успешно, сообщает пресс-служба больницы.

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Электроды с пациента Детской больницы уже сняты, ребенок отправился домой. Результаты дальнейшего обследования позволят врачам выбрать оптимальную тактику лечения.

То, что врачи Детской больницы успешно освоили сложный и дорогостоящий метод обследования, дает многим людям с эпилепсией надежду жить без припадков в будущем.

Эпилепсия — это расстройства центральной нервной системы, вызывающие судороги разной степени тяжести: от фрагментарного необычного ощущения и до потери сознания и длительных интенсивных судорог. Расстройства могут начаться в любом возрасте и по самым разным причинам. Обычным методом обследования является электроэнцефалография (ЭЭГ).

Foto: elektrodu implantācija

"Мозг — сложный орган, его поверхность не гладкая, некоторые участки мозга расположены глубоко. Электродами, которые прикрепляются к голове во время проведения ЭЭГ, мы не можем уловить электрические сигналы, производимые этими глубоко укоренившимися областями мозга", — объясняет Юргис Страутманис, детский невролог, руководитель Центра эпилепсии и медицины сна Детской больницы..

"Существует несколько типов эпилепсии, в том числе те, когда приступы возникают в одной области головного мозга, а затем распространяются дальше. В этих случаях доступные лекарства нередко малоэффективны, но может помочь операция. Однако нам нужно точно знать, какую область мозга следует оперировать. Если у врачей есть гипотезы, какие глубинные структуры мозга могут быть виноваты, то эти предположения можно проверить с помощью стереоэлектроэнцефалографии (СЭЭГ)", — отмечает Страутманис.

Foto: elektrodu implantācija

СЭЭГ - не новый метод, он был изобретен в середине прошлого века и уже получил развитие в США, Канаде, Франции и других странах. Но из-за сложности, а также по этическим соображениям, связанным с первоначальным вариантом метода, свою популярность он обретал медленно. СЭЭГ начали широко использовать только в XXI веке.

Чтобы точно вставить электроды в глубинные области мозга, врачу требуются знания, навыки, новейшие технологии и финансирование. Ведущие европейские клиники в Италии и Франции, специализирующиеся на хирургии эпилепсии, в год проводят всего несколько десятков подобных операций.

Рижская Детская больница собирается проводить около десяти или более операций в год по имплантации так называемых глубинных электродов.

Foto: elektrodu implantācija

"Наша операция по введению 12 электродов в глубокие области мозга с помощью нейронавигационного устройства заняла около четырех часов. Но, выдвигая гипотезы и производя точные расчеты, мы несколько недель тщательно к ней готовились. При оценке сложности операции, перед ее выполнением требовалось заранее просчитать риски.

У нас все получилось, мы испытываем большое удовлетворение. Такие операции задуманы не только для детей, они могут помочь и многим взрослым пациентам с эпилепсией. Операции можно проводить пациентам с трехлетнего возраста", - говорит нейрохирург Базель Якуб Вахбе, главный врач клиники детской неврологии и нейрохирургии Детской больницы.

Foto: elektrodu implantācija

После имплантации специальных электродов проводятся измерения, которые в зависимости от частоты эпилептических припадков фиксируются на срок от нескольких дней до нескольких недель, когда необходимо снять электроды. Удаление электрода - простая манипуляция.

Точные результаты SEEG не только показывают, какая область мозга вызывает приступы эпилепсии, но и позволяет определиться, возможна ли следующая операция, и даже спрогнозировать ее результат. В оптимальной ситуации после второй операции пациента больше не должны беспокоить эпилептические припадки. Но следует учитывать, что результаты не всегда показывают возможность оптимального решения.

"Проводя имплантацию глубинных электродов в глубокие структуры мозга, сделав измерения SEEG и, возможно, последующую операцию, мы можем сказать ребенку и его родителям, что сделали все, что предлагает современная медицина, тем больным эпилепсией, которым не помогают лекарства", — признает Юргис Страутманис.

Операция, проведенная17 мая 2022 года, состоялась благодаря пожертвованиям средств в фонд Детской больницы. Врачи центра эпилепсии и медицины сна Детской больницы и семья пациента благодарят всех за пожертвования.