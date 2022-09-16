В домах Rīgas namu pārvaldnieks снизят температуру отопления

В столичных многоквартирных домах, обслуживаемых Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), на 1-2 градуса планируется снизить температуру отопления, сообщает портал lsm.lv.

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По расчетам RNP, снижение температуры на пару градусов позволит сэкономить расходы на 5-10%.

План RNP по снижению температуры отопления в квартирах связан с недостатком энергоресурсов и высокими ценами. В компании заявили, что хотя решение даст жителям возможность сэкономить деньги, оно также имеет и ожидаемые недостатки, связанные с состоянием рижских многоквартирных домов.

"Основная проблема в большей степени связана с тем, что эти системы отопления морально и технически устарели. Возможности регулирования систем отопления советских времен — это не то, что мы хотим сейчас, и они не такие, как в любой нормальной новостройке, которая построена относительно недавно", — сказал представитель RNP Кристс Лейшкалнс.

В правилах Кабинета Министров об осмотре жилых домов, техническом обслуживании и текущем ремонте установлено, что температура отопления в квартирах не должна быть ниже 18 градусов.

Министерство экономики разработало поправки к регулированию, предусматривающие, что температура в квартирах по всей стране может в этом году быть снижена до 19 градусов.

Поправки правительство рассмотрит уже на следующей неделе. Одновременно планируется сохранить возможность жильцам принимать решение об обеспечении более высокой температуры, если это необходимо с точки зрения эксплуатации здания или для здоровья и самочувствия жильцов.

емпература может быть снова повышена, если за это проголосует большинство собственников квартир.