В Доме конгрессов начинает работать единый центр поддержки для жителей Украины

Сегодня в Доме конгрессов начнет работать единый центр поддержки для жителей Украины, решение об открытии которого приняла на прошлой неделе Рижская дума.

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Центр поддержки создается с целью предоставления в одном месте любой возможной помощи гражданам Украины и их семьям, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за развязанной Россией войны.

Как сообщили в управлении по связям Рижской думы, центр будет работать по принципу агентства одной остановки, таким образом, украинские беженцы смогут получить все необходимые услуги или консультации государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций в одном месте по прибытии в Латвию.

В центре поддержки самоуправление в первую очередь будет оказывать социальную помощь и решать вопросы, связанные с образованием. Здесь будут работать социальный работник, специалист по обслуживанию клиентов, а также специалист по образованию.

Социальный работник поможет оформить заявление на получение пособий и социальной помощи, а специалист по вопросам образования будет предоставлять консультации о порядке записи детей в школу и детский сад. Кроме того, в центре поддержки будут выдавать продуктовые наборы.

В едином центре поддержки также будет работать Государственная пограничная охрана, задачей которой станет обработка данных о людях, прибывших в Латвию.

Независимо от того, каким путем человек прибыл в Латвию — самостоятельно или с помощью друзей и родственников, об этом нужно безотлагательно сообщить пограничной охране. Получить помощь в центре смогут и те жители Украины, которые уже уведомили пограничную охрану о своем прибытии в Латвию, так и те, кто до сих пор этого не сделал.

Координация жилищных вопросов возложена на специалистов Государственной пожарно-спасательной службы.

Специалисты Управления по делам гражданства и миграции помогут на месте разобраться с визами и документами, удостоверяющими личность. Государственное агентство занятости будет предоставлять консультации по вопросам трудоустройства.