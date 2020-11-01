В доме на Югле по техническим причинам нет отопления — но за него нужно платить

В доме на улице Юглас, 51, из-за технических проблем холодные батареи. Однако за отопление приходится платить, потому что оно подключено, пишет портал Lsm.

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На первых этажах относительно тепло, но на четвертом и пятом полотенцесушители уже холодные.

В Rīgas namu pārvaldnieks пояснили: дом был в числе тех, которым из-за долгов осенью могли вообще не подключить отопление — долг за прошлый сезон значительно выше, чем у большинства других объектов.

"Однако и для этого дома приняли положительное решение, и 19 октября дали сигнал подключить отопление. К сожалению, после подключения отопления были проблемы с тепловым узлом здания и циркуляционным насосом, в результате чего отопление в полном объеме подключили фактически 21 октября, и потом продолжались работы по стабилизации", — рассказал представитель управляющей компании Крист Лейшкалнс.

Его словам, жильцы сами испортили систему отопления — самовольно решили вывести из нее воздух. Поэтому во многих квартирах не было тепла.

"Счет за отопление в принципе формируется на основании того, сколько тепла потрачено в домовом тепловом узле. Если в тепловом узле потрачено меньше тепла, то счет в целом будет значительно меньше", — пояснил Лейшкалнс.