В доме на Югле по техническим причинам нет отопления — но за него нужно платить
Foto: Shutterstock

В доме на улице Юглас, 51, из-за технических проблем холодные батареи. Однако за отопление приходится платить, потому что оно подключено, пишет портал Lsm.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На первых этажах относительно тепло, но на четвертом и пятом полотенцесушители уже холодные.

В Rīgas namu pārvaldnieks пояснили: дом был в числе тех, которым из-за долгов осенью могли вообще не подключить отопление — долг за прошлый сезон значительно выше, чем у большинства других объектов.

"Однако и для этого дома приняли положительное решение, и 19 октября дали сигнал подключить отопление. К сожалению, после подключения отопления были проблемы с тепловым узлом здания и циркуляционным насосом, в результате чего отопление в полном объеме подключили фактически 21 октября, и потом продолжались работы по стабилизации", — рассказал представитель управляющей компании Крист Лейшкалнс.

Его словам, жильцы сами испортили систему отопления — самовольно решили вывести из нее воздух. Поэтому во многих квартирах не было тепла.

"Счет за отопление в принципе формируется на основании того, сколько тепла потрачено в домовом тепловом узле. Если в тепловом узле потрачено меньше тепла, то счет в целом будет значительно меньше", — пояснил Лейшкалнс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas namu pārvaldnieks
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei