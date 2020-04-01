В других странах "застряли" 259 жителей Латвии, которых пока нельзя вернуть на родину

В разных странах "застряли" 259 жителей Латвии, возвращение которых на родину задерживается, и им предоставляется консульская поддержка, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Последний регулярный репатриационный рейс был выполнен 30 марта: авиакомпания airBaltic выполнила рейс из Франкфурта в Ригу.

По словам пресс-секретаря МИДа Яниса Бекериса, с учетом этого рейса в Латвию с момента введения резких ограничений на путешествия из-за распространения коронавируса Covid-19 специальными репатриационными рейсами вернулись более 2200 жителей.

Пресс-секретарь рассказал, что МИД обобщил информацию о том, в какой ситуации находятся жители, которые зарегистрировались в Консульском регистре и находятся на пути в Латвию. Также выявлены люди, застрявшие в других странах и которым необходима срочная помощь, потому что они находятся в странах, из которых рейсы могут быть организованы только совместными усилиями государств Евросоюза.

"Не только в Европе, но и на других континентах находятся 259 жителей Латвии, которые обратились за помощью. Мы работаем с ними индивидуально и ищем решения, чтобы эти люди могли вернуться в Латвию", - сказал Бекерис.

Он отметил, что пока не планируется организация регулярных репатриационных рейсов, то нельзя исключать возможность, что отдельные рейсы могут потребоваться. По его словам, сейчас еще действуют некоторые транзитные пункты, через которые люди продолжают возвращаться.

Можно возвращаться транзитом через Хельсинки, откуда ходит паром в Таллин. В Таллин также выполняются отдельные входящие рейсы, но перед тем как воспользоваться этими рейсами, следует "зарезервировать" способ добраться из Таллина до латвийской границы. Если пассажир не может доказать, что проедет через Таллин транзитом, то его могут не пустить в самолет.

Министерство сообщения готово организовать дополнительные возвратные рейсы, если МИД сочтет это необходимым, заявил ранее министр сообщения Талис Линкайтс.