В два раза сократилось количество освобожденных от экзаменов школьников

В два раза сократилось количество учеников, освобожденных от централизованных экзаменов в средней школе, сообщили в Государственном центре содержания образования (VISC). Это произошло после изменения порядка освобождения будущих выпускников от окончательных проверочных работ, пишет LSM.lv.

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В прошлом году Латвийское телевидение (LTV) выяснило, что в конце прошлого учебного года каждый десятый ученик 12-го класса получил от семейного врача освобождение от централизованных экзаменов.

Таким образом было установлено, что с февраля этого года справка от семейного врача уже не является достаточной для получения освобождения. Требуется заключение психиатра, невролога, гематоонколога или медкомиссии, а также можно получить освобождение в случае непредвиденных травм или заболеваний.

"В прошлом году доля освобожденных составила около 10%. Надо сказать, в этом году ситуация кардинально отличается. Их 5%. То есть каждый 20-й в этом году освобожден от государственных проверочных работ на уровне средней школы. Это изменение в нормативно-правовой базе все же повлияло на этот показатель", — пояснил директор Департамента оценивания и аналитики VISC Нормундс Речс.

Правда, некоторым школьникам еще удалось получить освобождение только со справкой семейного врача. Однако их количество не уточняется.

"Еще нужно учитывать переходное время. В этом году часть воспитанников подала заявления об освобождении на основании уже утерявших свою силу правил. Часть получила освобождение по новым правилам. Так что ситуация разная. Но в любом случае, тенденция положительная", — пояснил Речс.

В этом году впервые централизованные экзамены сдают и девятиклассники. Там процент освобождения намного выше — 8%. В эту статистику включены и те школьники, которые обучаются по программе специального образования в общеобразовательных учреждениях.