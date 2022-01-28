В двух поселках под Бауской теплоэнергия подорожает почти на 150%
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С 1 февраля существенно вырастет тариф на теплоэнергию в поселках Пилсрундале и Саулайне, которые находятся под Бауской. Об этом сообщили агентству LETA в самоуправлении Баускского края.

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Дума Баускского края утвердила тариф на теплоэнергию в размере 134,90 евро за мегаватт-час. В настоящее время тариф составляет 54,43 евро за мегаватт-час. Таким образом, тариф на тепловую энергию увеличится на 147,8%.

Руководитель коммунальной службы управления Рундальской волости Ивар Черленок пояснил, что повышение тарифа связано со значительным ростом расходов на закупки природного газа и электроэнергии, а также повышением ставки налога на природные ресурсы.

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