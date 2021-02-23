В двух возобновивших очное обучение школах выявлен Covid-19

В двух школах Крустпилсского края, которые только недавно, в этот понедельник, возобновили очное обучение в 1-4 классах, выявлен коронавирус. Заболели работники учреждений, сообщает LETA.

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В регионе с понедельника частично возобновили работу пять школ — Аташиенская средняя школа имени братьев Скринд, Межарская начальная школа, Сунская начальная школа, Вариешская начальная школа и Випская основная школа. Крустпилсская основная школа продолжила удаленное обучение, потому что она находится в Екабпилсе, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в округе (Крустпилс — историческая часть Екабпилса, администрация Крустпилсского края находится в Екабпилсе, но Екабпилс в состав края не входит).

Заболели работники Аташиенской школы имени братьев Скринд и директор Межарской основной школы. Школы снова полностью перешли на удаленный формат. Всех работников школ протестируют на коронавирус.

Как сообщалось, с понедельника возобновилась очная учеба младшеклассников в 22 самоуправлениях.