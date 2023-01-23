В Екабпилсе продолжается откачка воды
Foto: jekabpils.lv

В Екабпилсе продолжается откачка паводковых вод в местах, далеких от центра города, сообщил в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ)председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.

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Он сообщил, что уровень воды в Даугаве опустился примерно до пяти метров, что очень хорошо для зимних условий, поэтому угрозы затопления в настоящее время нет. Однако если снова придет лед, который может образоваться при снижении температуры воздуха ниже -6, -7 градусов, то уровень воды в реке повысится.

В настоящее время продолжаются работы по откачиванию воды в поселке Абелю и в микрорайонах ул. Целтниеку, ул. Званитаю, где вода находится в самых низких местах во дворах, колодцах и подвалах. В центре города откачка воды завершена, люди вернулись в свои дома, выявлен ущерб, причиненный наводнением, начато его устранение.

По словам Рагайниса, поврежденная в результате наводнения защитная дамба ненадежна, и ведутся работы по ее укреплению до весеннего паводка.

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