В Екабпилсе уровень воды в Даугаве повысился примерно на метр
Foto: Kaspars Siliņš

Уровень воды в Даугаве на территории Екабпилса повысился примерно на метр, сообщил агентству LETA руководитель городского самоуправления Райвис Рагайнис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Лед на реке уже сошел, а теплая погода и дожди способствуют притоку воды.

По словам руководителя самоуправления, лед дошел до Плявиняс, и, если сейчас все вновь замерзнет, то весной "может быть все что угодно", но в настоящее время опасений по поводу наводнения нет.

Как сообщалось, в Латвии в первые дни нового года стоится необычайно теплая погода, что способствует таянию снега и льда и повышению уровня воды в реках.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Веселье бьет ключом! Тестируем Nintendo Switch и легендарный Mario Kart
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch