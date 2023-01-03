В Екабпилсе уровень воды в Даугаве повысился примерно на метр

Уровень воды в Даугаве на территории Екабпилса повысился примерно на метр, сообщил агентству LETA руководитель городского самоуправления Райвис Рагайнис.

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Лед на реке уже сошел, а теплая погода и дожди способствуют притоку воды.

По словам руководителя самоуправления, лед дошел до Плявиняс, и, если сейчас все вновь замерзнет, то весной "может быть все что угодно", но в настоящее время опасений по поводу наводнения нет.

Как сообщалось, в Латвии в первые дни нового года стоится необычайно теплая погода, что способствует таянию снега и льда и повышению уровня воды в реках.