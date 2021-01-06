В Екабпилсской тюрьме из-за вспышки Covid-19 объявлен карантин
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В связи с распространением вируса Covid-19 в Екабпилсской тюрьме объявлен карантин, сообщила начальник отдела по связям и техническому обеспечению Министерства юстиции Ксения Витола.

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Карантин объявлен с сегодняшнего дня по 1 февраля. Приказ согласован с Минздравом.

В результате тестирования в Екабпилсской тюрьме были обнаружены 29 заключенных и пятеро сотрудников с положительным тестом на Covid-19.

Из-за Covid-19 карантин в Рижской центральной тюрьме и Даугавгривской тюрьме продлен до 21 января.

По словам Витолы, необходимые меры принимаются в тесном сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и медицинским персоналом пенитенциарной системы, включая изоляцию зараженных от других заключенных и установление контактных лиц.

Ранее Covid-19 был также обнаружен в Елгавской тюрьме, но там карантин уже закончился.

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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