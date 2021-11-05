В Елгаве негде хоронить людей. Местная дума хочет построить крематорий, но жители против такой идеи

В Латвии традиционно людей посмертно хоронят, однако часто возникают проблемы из-за того, что на кладбищах просто нет новых мест для усопших. В Елгавской думе депутаты уверены, что проблему может решить строительство крематория, однако жители города выступили против инициативы и уже ее оспорили. Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на ReTV.

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В Елгаве расположено девять кладбищ, из которых открыто только одно — остальные закрыты частично или полностью. В планах развития города предусмотрено место для еще одного кладбища, которое позволило бы в течение следующих десяти лет хоронить покойных привычным способом.

Заместитель председателя Елгавской думы Юрийс Стродс заявил, что поскольку город находится ниже остальных больших городов над уровнем моря, в нем не так много потенциальных мест для кладбища.

Решение проблемы местные депутаты видят в строительстве крематория. На окраине Елгавы находится участок земли площадью в 15 000 квадратных метров, который в результате аукциона был передан в распоряжение предприятия Krematoriju apvienība. К предусмотренному для крематория месту ведет гравийная дорога, и, по словам местных жителей, уже осенью по ней сложно проехать.

Стродс пояснил, что улучшение дорожной инфраструктуры не предусмотрено строителями крематория.

"Дорога сейчас не включена ни в один из контрактов. Логично, что самоуправление ее сделает, если вырастет поток транспорта к конкретному объекту. В свою очередь, если объекта не будут, а будет только кладбище, логично, что к простому кладбищу будет вести простая дорога", — заявил он.

В районе потенциального крематория нет газопровода, то есть газ бы туда поставляли автомобилями. Один из местных жителей Индулис Багатайс обеспокоен таким будущем, поскольку от возможного крематория его участок отделяет лишь узкая улочка.

По его словам, жителям изо дня в день придется смотреть на транспортировку трупов. Багатайс отметил, что предусмотрено от 5 до 12 кремаций в день. То есть, ежедневно мимо участка мужчины будут проезжать 20-30 машин в день и ходить люди. Багатайс также купил близлежащий участок для своих родителей, где он строит им дом, окна которого вероятно будут направлены прямо на будущий крематорий.

Еще один житель окрестностей потенциального крематория Иварс Новикс подчеркнул, что из-за такого соседства могут возникнуть проблемы с рынком недвижимости, ведь не все захотят жить рядом с таким местом.

Многие елгавчане не понимают, почему не было общественного обсуждения о строительстве крематория.

Как пояснили в Государственной службе охраны среды (VDD), крематорию необходимо разрешение категории B (загрязняющая деятельность), а закон предусматривает общественное обсуждение только для получения разрешения категории A. Однако это не лишает самоуправление возможности организовать обсуждение с жителями.

Думские депутаты также не могут найти полного согласия по вопросу крематория. Депутат Айгарс Рублис ("Новое Единство") считает, что самоуправление не должно пытаться любой ценой разместить постройки такого типа на территории города.

На данный момент строительство крематория отложено, поскольку было получено два коллективных заявления от жителей, в которых оспаривается уже утвержденный план строительства.

Стройуправа начала рассмотрение спорного плана строительства крематория, но неизвестно, сколько времени это займет. На данный момент в Латвии работают два крематория — в Риге и в Валмиере, на их работу жители окрестностей не жалуются.