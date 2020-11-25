В Елгаве создан центр присмотра за детьми тех, кто попал в больницу с Covid-19
Foto: Montessori studija

В Елгаве начал работу центр кратковременного присмотра за несовершеннолетними — там 2 недели бесплатно будут заботиться о детях, чьи родители заболели Covid-19 и попали в больницу, если в семье больше нет никого, кто может присмотреть за ребенком. Если срочно госпитализируют человека, детям которого нужна такая услуга, информацию о таком случае передают в Муниципальную полицию и сиротский суд, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Земгальское региональное телевидение.

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"Во время вызовов нам надо найти быстрые решения. Нужно быстро выполнить вызов и доставить пациента в больницу", — пояснила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Центр кратковременного присмотра за детьми создан в гостинице Zemgale. Там доступно 20 отдельных номеров.

"За детьми будет присматривать нянечка, с которой мы уже заключили рабочий договор. Сейчас она в дежурном режиме. Если потребуется, то и за детьми присмотрит. Активно работают и с семейными врачами — это необходимо, чтобы оценить состояние здоровья ребенка. Еще нужно привлечь также медсестру и психолога", — рассказала исполнительный директор Елгавской думы Ирена Шкутане.

В гостиницу предполагается помещать детей 1-18 лет, их содержание до конца чрезвычайной ситуации полностью оплачивает самоуправление. Средства на услугу в бюджете города предусмотрены до конца года.

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