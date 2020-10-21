В Елгаве у водителя автобуса нашли Covid-19: пассажиров призывают следить за здоровьем

Пассажиры, которые в период с 13 по 15 октября ездили на региональных автобусных маршрутах в окрестностях Елгавы, должны следить за состоянием своего здоровья, поскольку у одного из водителей констатирован Covid-19.

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Как отмечает оперативный центр Елгавского самоуправления со ссылкой на Центр по профилактике и контролю заболеваний, водитель, у которого в ходе анализа нашли Covid-19, 13, 14 и 15 октября работал на нескольких региональных маршрутах, в том числе, он подвозил школьников до Озолниекской средней школы.

Ученики ехали по маршруту Бранкас — Далбе — Ценас — Озолниеки.

Также к состоянию своего здоровья нужно присмотреться пассажирам, которые ехали по маршруту Елгава — Свете — Брамберге — Елгава (рейс на 14.45); Елгава — Берзе — Яунберзе (рейс на 16.00); Яунберзе — Елгава (рейс на 17.00); Елгава — Калнциемский комбинат (рейс на 18.40) и Калнциемский комбинат — Елгава (рейс на 19.40). На этих маршрутах работают автобусы SIA Migar.

Всем пассажирам, которые в эти дни ездили в упомянутых автобусах, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если вы испытываете симптомы респираторной инфекции, рекомендуется оставаться дома, обратиться к терапевту, чтобы оценить состояние здоровья и решить, нужен ли тест на Covid-19.