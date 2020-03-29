В Елгаве выявлен очаг коронавируса: заразились шесть работников и несколько клиентов компании

На одном из предприятий Елгавы выявлен очаг коронавируса, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков. Covid-19 заразились шесть работников и несколько клиентов, передает LETA.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В Елгаве "Covid-19" в настоящее время инфицированы по крайней мере 11 человек.

Перевощиков отметил, что большая часть выявленных в городе случаев связана с заражением на одном предприятии, где заболели по меньшей мере шесть сотрудников. Эпидемиологическое расследование показало, что первый заразившийся человек до этого побывал за рубежом. Вирус выявлен также по крайней мере у троих клиентов компании.

Случаи заболевания Covid-19 зафиксированы в 45 самоуправлениях Латвии.