В Елгавском крае больше не осталось мест для размещения беженцев из Украины

Места для размещения украинских беженцев в Елгавском крае заполнены, сообщили агентству LETA в Елгавской краевой думе.

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Сейчас в Елгавском крае размещено около 330 украинцев.

Пока беженцев не нужно размещать, например, в спортзалах или школьных актовых залах, потому что идет ротация — кто-то уезжает, например, в другие муниципалитеты или в Украину, а кто-то приезжает в Елгавский край, объяснили в самоуправлении.

Елгавский край также подал заявку на подготовку спальных мест с поддержкой правительства. В муниципалитете сообщили, что в случае более быстрого наплыва беженцев придется размещать в школах или спортивных залах, но пока такой ситуации нет.

В свою очередь, самая большая проблема в связи с питанием заключается в том, что в большей части предоставляемых муниципалитетом жилых помещений у украинцев пока нет возможности самим готовить себе еду. Однако самоуправление планирует приспособить помещения, чтобы беженцы могли готовить себе завтрак, обед и ужин.

По мнению муниципалитета, долгосрочные планы поддержки должны включать в себя возможности создания рабочих мест как можно ближе к местам проживания украинцев - если беженцы остаются на срок более 90 дней, существуют возможности трудоустройства и государственной социальной защиты для тех, кому это полагается.

Самоуправление считает, что локально этот военный кризис в Латвии не может быть решен, если война затянется. Общие расходы не будут по силам ни самоуправлению, ни госбюджету. По мнению муниципалитета, должна быть создана финансовая программа Европейского союза (ЕС) по решениям кризиса. Точно так же, как во время пандемии коронавируса.