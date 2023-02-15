В ЕС запретили использовать свинцовую дробь на охоте в болотистой местности
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На всей территории ЕС запрещено использовать свинцовую дробь для охоты на водно-болотных угодьях, сообщает Латвийское орнитологическое общество.

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Такая охота запрещена в 27 странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.

Таким образом от тяжелого отравления и смерти будет спасен примерно миллион птиц, подсчитали орнитологи.

Представитель BirdLife Europe Барбара Херреро подчеркивает, что несмотря на то, что свинец несколько десятилетий назад запретили в красках, батарейках, карандашах и практически везде, окружающая среда все равно продолжает им отравляться. Запрет свинцовой дроби существенно улучшит ситуацию.

Дробь используют в первую очередь для охоты на водных птиц и других маленьких животных. Свинцовая дробь опасна и для тех птиц, в которых ею не стреляли — часто птицы глотают дробины вместе с песком, принимая за мелкие камушки, необходимые им для пищеварения. Птицы погибают, а иногда, будучи уже отравленными, становятся жертвой хищников — и тогда отравляется уже хищник.

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