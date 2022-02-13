В этом году Большая толока пройдет 30 апреля

В 2022 году в Латвии в 15 раз пройдет Большая толока — вселатвийский весенний субботник. Об этом агентству LETA сообщили организаторы мероприятия.

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На этот раз Большая толока пройдет под девизом "Вставай и вовлекайся!", который придумали победители студенческого конкурса "Чистая среда — неотъемлемая часть Латвии и моих сверстников".

Во время толоки к уборке и благоустройству территорий смогут присоединиться все жители Латвии — как у себя дома, так и на муниципальной территории.

В этом году сохранятся "пандемийные" режимы толоки — Solo, Duo и Семейный. Также пройдут и коллективные уборки, на которых будут соблюдаться действующие правила о разрешенном числе человек на публичных мероприятиях.

По мере приближения уборки будут появляться карты Большой толоки, на которых можно будет отметить свой запланированный маршрут уборки.