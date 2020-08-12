В этом году будут проиндексированы пенсии или их часть до 454 евро

1 октября этого года будут проиндексированы пенсии или их часть до 454 евро, сообщили в Министерстве благосостояния.

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Если пенсия выше 454 евро, будет индексироваться ее часть до этой суммы. Увеличение будет зависеть от размера пенсии и применяемого индекса. Исключением являются политические репрессированные, люди с первой группой инвалидности и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, которым пенсия будет индексирована в полном объеме.

Год назад индексировались пенсии и пособия в размере до 420 евро.

В этом году к пенсиям по выслуге, пособиям по инвалидности и потере кормильца применяется индекс 1,0380.

Как и ранее, в этом году при индексации пенсий по старости будут применяться различные индексы, которые зависят от накопленного страхового стажа.

Например, если пенсия по старости составляет 350 евро, то для человека со страховым стажем до 29 лет она составит с октября 363,30 евро, если страховой стаж составляет от 30 до 39 лет — 365,61 евро, при стаже от 40 до 44 лет — 367,92 евро.