В этом году число учащихся рижских школ увеличилось на 464 ученика

Согласно информации, собранной Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, наиболее значительное сокращение числа учащихся в Риге наблюдается в средних школах.

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В целом число учащихся рижских школ с 1-го по 12-й класс увеличилось на 464 ученика. Если на 1 сентября 2021 года в рижских школах обучалось 68 207 учащихся, то на 1 сентября этого года в столичные школы пошел 68 671 ученик.

Однако увеличение связано с приемом детей украинских беженцев в рижские школы. По информации ведомства, в этом учебном году в рижских школах будут обучаться 1519 учеников из Украины, из них 179 будут учиться в Рижской украинской средней школе.

В группе 1-6 классов будут учиться 952 украинских ребенка, а общий прирост количества детей в этих классах составляет 852 школьника. В группе 7-9 классов будут учиться 444 украинских ребенка, а общее увеличение количества детей составляет 299 человек. В средней школе учится 123 украинца, а общая убыль составляет 694 ученика.

Как пояснили в ведомстве, более значительное сокращение учащихся сказывается на этапе среднего образования в 10-12 классах. Основанием для этого является организованный в этом году единый вступительный экзамен в 10-е классы. Не все его прошли и, вероятно, предпочли учиться и получать профессиональное образование, отмечают в департаменте РД.

Количество детей в группе 1-6 классов в рижских школах по сравнению с прошлым учебным годом существенно не изменилось, тогда как количество учеников в группе 7-9 классов стало меньше. Это можно объяснить тем, что 9-е классы окончили больше школьников, чем стало учиться в 7-х классах с этого года.