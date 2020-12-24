В этом году из-за вызванной Covid-19 нехватки работников медики проводят Рождество в больницах

Во время длинных праздничных выходных медики продолжают работу в больницах, где из-за Covid-19 обострилась нехватка сотрудников, сообщает LSM. Опрошенные Латвийским радио медики сказали, что в этом году особого ощущения праздника нет, а самой большой поддержкой для врачей будет соблюдение ограничений. В стационары с Covid-19 попадают целыми семьями.

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Главный врач Гайльэзерса Линда Пейча и коллеги проводят праздничные дни на работе. В этом году медики взяли дополнительные дни дежурства из-за нехватки работников.

“В нашем стационаре число пациентов меньше, чем в другие годы, но более специфичное. Рабочих рук нет, коллеги болеют. Пациенты поступают не только по одному, но даже целыми семьями. Важно, чтобы каждый осознавал, что мы ответственны за то, что будет происходить дальше”, - сказала врач.

Похожая ситуация в Больнице им. Страдиня, сказал помощник врача Робертс Тренцис - многие врачи болеют, поэтому здоровые коллеги взяли дополнительные дежурства. Кроме того, на дополнительные дежурства в праздники согласилась треть семейных врачей, состоящих в Ассоциации сельских семейных врачей, рассказала глава ассоциации Лига Козловска.

На выходных консультации насчет хронических заболеваний и других проблем со здоровьем можно получить по консультативному номеру семейных врачей - 66016001.