В этом году Латвия поможет с реабилитацией 120 украинским военным
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Латвия и в этом году планирует помогать раненым украинским солдатам, продолжая начатое ранее сотрудничество между латвийскими и украинскими больницами, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чтобы обсудить помощь украинским военным в латвийских больницах, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне встретилась с микрохирургами Олафом Либерманисом и Мартиньшем Малзубрисом, которые неоднократно оперировали раненых на украинской войне.

Выслушав рекомендации микрохирургов, министр планирует обсудить возможности улучшения услуг в стационарных и реабилитационных учреждениях.

В 2022 году в Латвию были доставлены и получили медицинскую помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 130 раненых на войне украинских солдат.

"Вайвари" проводил реабилитацию военнослужащих при множественных и сочетанных функциональных нарушениях после политравм с поражением центральной и периферической нервной системы, в том числе с повреждением спинного мозга, осложненными переломами костей, ампутациями, а также протезирование.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой