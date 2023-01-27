В этом году Латвия поможет с реабилитацией 120 украинским военным

Латвия и в этом году планирует помогать раненым украинским солдатам, продолжая начатое ранее сотрудничество между латвийскими и украинскими больницами, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

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Чтобы обсудить помощь украинским военным в латвийских больницах, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне встретилась с микрохирургами Олафом Либерманисом и Мартиньшем Малзубрисом, которые неоднократно оперировали раненых на украинской войне.

Выслушав рекомендации микрохирургов, министр планирует обсудить возможности улучшения услуг в стационарных и реабилитационных учреждениях.

В 2022 году в Латвию были доставлены и получили медицинскую помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 130 раненых на войне украинских солдат.

"Вайвари" проводил реабилитацию военнослужащих при множественных и сочетанных функциональных нарушениях после политравм с поражением центральной и периферической нервной системы, в том числе с повреждением спинного мозга, осложненными переломами костей, ампутациями, а также протезирование.