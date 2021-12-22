В этом году на инвестиционные проекты самоуправлениям выданы ссуды почти на 100 млн евро

В этом году на реализацию инвестиционных проектов самоуправлениям предоставлены ссуды почти на 100 млн евро, сообщили в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM).

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В целях снижения негативного воздействия пандемии Covid-19 на экономику в 2021 году VARAM продолжило реализацию программы ссуд для инвестиционных проектов самоуправлений.

В общей сложности для получения финансирования были одобрены 270 инвестиционных проектов на общую сумму 118,9 млн евро, из них государственные ссуды составили 99,7 млн евро.

В сфере развития транспортной инфраструктуры самоуправлений поддержано 182 проекта в 36 самоуправлениях.

По обеспечению гигиенических требований в дошкольных образовательных учреждениях и домах социального ухода утверждены 35 проектов в шести самоуправлениях. Для адаптации находящихся во владении самоуправлений зданий для оказания муниципальных услуг утверждено 12 проектов в 11 самоуправлениях.

С целью разработки строительных проектов, реализация которых планируется с софинансированием Европейского союза и других фондов иностранной финансовой помощи или других финансовых ресурсов, для получения финансирования в 2021 году утверждены девять проектов в четырех самоуправлениях.

Также утверждены семь региональных проектов в четырех муниципалитетах по строительству арендных квартир в зданиях, находящихся в собственности самоуправлений. В соответствии с проектами будет построено 14 890 кв. м жилой площади, предназначенной для сдачи в аренду.

Кроме того, поддержано семь проектов в пяти самоуправлениях по строительству или реконструкции мостов, путепроводов и эстакад. Общая площадь готовых мостов составит 20 605,67 кв. м.

На разработку новых способов предоставления услуг самоуправлений путем замены части существующих услуг на бесконтактное или автономное решение будет предоставлено финансирование семи проектам в четырех самоуправлениях.

Меры по повышению энергоэффективности зданий самоуправлений поддержаны в рамках четырех проектов в четырех самоуправлениях. Реализация этих проектов сократит годовое потребление энергии на 422 млн киловатт-часов.

Поддержаны также четыре проекта в четырех самоуправлениях по подключению жилой недвижимости к централизованным сетям канализации и водоснабжения.

Также будет предоставлено финансирование на завершение начатых в 2021 году трех инвестиционных проектов в трех самоуправлениях, общий объем строительных работ по которым к концу 2020 года был выполнен не менее чем на 50% от общего запланированного объема.