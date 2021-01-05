В этом году на непредвиденные случаи будет выделено 300 млн евро
Foto: LETA

В этом году финансирование бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи" будет увеличено до 300 млн евро.

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В бюджете 2021 года финансирование для непредвиденных случаев запланировано в размере 26,73 млн евро, однако Минфин подал на рассмотрение правительству и совету по кризисному управлению распоряжение, которое предусматривает увеличение этой суммы до 300 млн евро.

Как указал Минфин, увеличение финансирования программы связано с чрезвычайным положением и мерами эпидемиологической безопасности в условиях пандемии Covid-19. Правительство уже приняло решения по ряду инструментов поддержки, для выполнения которых в 2021 году потребуется дополнительное финансирование, например, для выплаты пособий за простой, субсидирования зарплат и оборотных средств, для доплат работникам здравоохранения и др.

В 2020 году в бюджете для непредвиденных случаев было предусмотрено 23,48 млн евро, но в связи с кризисом из-за Covid-19 объем этих средств был увеличен до 625 млн евро.

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LETA

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LETA
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