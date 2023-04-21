В этом году на службу гособороны могут быть призваны максимум 400 человек

В этом году в службу государственной обороны (СГО) могут быть призваны максимум 400 молодых людей, сообщил в пятницу журналистам командир механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил (НВС) полковник Сандрис Гаугерс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он отметил, что военная база в Адажи готова принять 300, максимум 400 призывников для прохождения службы.

По словам Гаугерса, Адажи, где будет размещен первый призыв СГО, станет экспериментальной базой, чтобы лучше понять, как организовать службу. По количеству инструкторов и инфраструктуре Адажская база является крупнейшей в Латвии.

Гаугерс пообещал, что при необходимости физическая подготовка молодых людей будет улучшена, для чего их разделят на группы. Тем, у кого на момент зачисления в армию не будет проблем со здоровьем, но будут сложности с выполнением физических нормативов, армия поможет их выполнить.

Первый призыв в СГО состоится 1 июля на добровольной основе, а с 2024 года служба для молодых людей станет обязательной.

Добровольно заявления на службу в рамках первого призыва можно подать до 15 мая. Для получения дополнительной информации о том, как подать заявление, кандидаты могут звонить по телефону 67072793 или обращаться по адресу электронной почты vad@klustikaravirs.lv.