В этом году об убежище в Латвии попросили 135 граждан России и Беларуси

В этом году до 30 сентября 135 граждан России и Беларуси попросили об убежище в Латвии. Об этом агентству LETA сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

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Об убежище в Латвии в этом году просили 83 подданных России и 52 гражданина Беларуси. В упомянутый период статус беженца или альтернативный статус в Латвии присвоен 74 соискателям убежища из России и Беларуси, среди них есть и те, кто просил об убежище ранее.

За первые девять месяцев года на рассмотрении была 71 заявка от соискателей убежища из России и Беларуси.

С момента начала мобилизации в России до 30 сентября этого года об убежище в Латвии попросили семеро граждан России.

