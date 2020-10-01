В этом году прибавка к пенсии после индексации будет меньше, чем в прошлом

В прошлом году после индексации пенсий пожилые люди получили больше, чем в этом, сообщает Latvijas avīze. 1 октября проходит ежегодная индексация пенсий и в этом году по ряду причин коэффициент индексации будет меньше.

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В этом году Государственное агентство социального страхования будет индексировать пенсии или их часть, не превышающую 454 евро. Политически репрессированным лицам, инвалидам первой группы и участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС проиндексируют всю пенсию.

Как и прежде, коэффициент индексации зависит от трудового стажа и размера пенсии. Например, если пенсионер с трудовым стажем в 30 лет сейчас получает 300 евро, то после индексации он будет получать 313 евро. Если при том же стаже его пенсия составляет 350 евро, то впредь он будет получать 365 евро.

В этом году прибавка к пенсии будет меньше, чем в прошлом. Прибавка пенсионера с пенсией 350 евро и 30-летним трудовым стажем в прошлом году после индексации была на 28 евро больше, чем в этом. Это связано со сниженным индексом.

“Индексация пенсии зависит от двух коэффициентов. Один из них зависит от роста дороговизны жизни - инфляции. В прошлом году коэффициент инфляции составлял 2,8 (то есть, рост пенсии был 2,8 евро на каждые 100 евро), а в этом году этот рост составит лишь 0,44 евро”, - объяснил член правления Федерации латвийских пенсионеров Янис Фелсбергс.

Вторая часть коэффициента зависит от роста суммы зарплат в стране, с которых люди платят налоги. Так как в 2018 году была повышена минимальная зарплата, выросли маленькие зарплаты и это дало больший рост коэффициента. В этом году эта часть коэффициента маленькая, так как в прошлом году зарплаты не были повышены, указал Фелсбергс.

Член правления Федерации пенсионеров отметил, что невозможно рассчитать, сможет ли рост пенсий покрыть реальное удорожание жизни, так как в Латвии не рассчитывается потребительская корзина для пенсионеров, а значит, неизвестно насколько она подорожала. Он считает, что нынешний подход к индексации увеличивает разрыв между доходами пенсионеров, а рост пенсий не соответствует росту средней зарплаты в стране.