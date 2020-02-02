В этом году Рижская дума отремонтирует дворы в десяти районах

Рижская дума в 2020 году запланировала ремонт дворов, подъездных дорог и внутренних кварталов в десяти районах, сообщает LETA.

Ремонты затронут Вецмилгравис, Тейку, Юглу, Пурвциемс, Краста массив, Агенскалнс, Болдераю, Зепниеккалнс, Иманту и Даугавгриву.

Вскоре будет объявлена закупка по ремонту. Заявки претенденты смогут подавать до 21 февраля.

На территории Северной исполнительной дирекции ремонты пройдут в квартале между улицами Атлантияс, Мерниеку и Ринужу, на Ропажу 34, а также по адресам на улице Раунас - 35, 35k-2, 37, 37k-2, 39 и 39k-2. Ещё ремонт затронет дороги на Вангажу 26, Бривибас гатве 398, Езермалас 2 и Яунциема гатве 231. Будет отремонтирована дорога на параллельном участке улицы Деглава около улицы Ницгалес.

Восточная исполнительная дирекция планирует отремонтировать квартал между улицами Саласпилс, Индрупес и Маскавас. В Пардаугаве ремонт пройдет по адресу Эдуарда Смильгя 32, Калнциема 1/1, 1/2, 1/3, Лемешу 15, 17, 19, Саулкалнес 16, 14, 12, Курземес проспект 154, М. Круму 1, 3, Парадес 28, 30, 30A, 32, Лепью 15 k-1, k-2, 17 и на аллее Валентина Пикуля 14.