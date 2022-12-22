В этом году упал спрос на живые рождественские елки

В опрошенных Латвийским радио питомниках спрос упал на 10-15%. Стоимость выращивания елок в этом году увеличилась, немного выросли и цены на сами деревья. Также владельцы еловых хозяйств заметили, что жители более экономно расходуют семейный бюджет – при выборе ели в этом году они покупают самую дешевую, а не самую пышную. Об этом пишет LSM.lv.

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Глава питомника Blīdene Марупского центра рассады Агнесе Кристапсоне заявила, что спрос на рождественские елки упал на 10-15%. Кроме того, в этом году люди чаще выбирают лесные пихты, которые дешевле пихт белых. Последние, в свою очередь, пользовались большим спросом в предыдущие годы.

"Если мы говорим о ценах, то лесные ели продаются по прежней цене. А вот белые ели подорожали на 5-10%. Это связано как с ростом цен в Европе, поскольку это импортный продукт, так и с расходами на транспорт и логистику. Однако и белые ели люди по-прежнему выбирают, потому что они долго стоят, не осыпаются, а их хвоя мягче", — пояснила Кристапсоне.

Инфляция также увеличила стоимость выращивания елей, отметила Кристапсоне. Для тракторов, которые выкапывают ели, необходимо топливо. Необходимо следить за рыночными ценами и зарплатами сотрудников. Однако, несмотря на рост цен, питомник пытается сохранить цены на ели на доступном уровне, заверила Кристапсоне.

Один из посетителей Blīdene Станислав ежегодно выбирает елку с дочкой, которую он называет специалистом по рождественским елкам. Он подтвердил, что семья сейчас тщательнее обдумывает все расходы, однако от праздничной елки пока не отказывается.

В свою очередь, в питомнике Dzērves выращивают и продают елки только в горшках. В целом за несколько лет увеличился спрос на елки, которые затем можно высадить на улице или во дворе. Руководители хозяйства Марис и Марута Каминскисы рассказали, что в этом году спрос немного упал.

"Есть еще пара дней, когда больше всего покупают. Но по сравнению с прошлым годом, в этом году может быть спад спроса на 10%. Цена маленьких елей выросла на 15%, а на более крупные ели цена увеличилась на 18%", — рассказали владельцы Dzērves.

Как отметили Каминскисы, выросли цены и на удобрения, средства для защиты деревьев. Каминскисы также подчеркнули, что увеличились цены на энергоресурсы. Это означает, что выращивание маленьких елей в теплицах становится дороже.

Владельцы Dzērves также делают вывод, что в прошлом году пришлось отказываться от заказов елей, так как они не могли вырастить столько, сколько нужно, но в этом году, вероятно, будет излишек. В то же время владельцы елового питомника с оптимизмом смотрят в будущее и рассматривают также возможность экспорта елей в горшках.