В этом году в Риге без новых столбиков – обслуживание имеющихся стоит 22 тысячи евро

В этом сезоне Рижское самоуправление не устанавливает столбики в новых местах, но обновляет поврежденную пластмассу и резину на уже имеющихся. Об этом порталу Delfi рассказали в Рижской думе.

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В этом году общие расходы на ежедневный осмотр, восстановление, техническое обслуживание и уход за всеми столбиками в городе составляют примерно 22 тысяч евро.

Также в думе рассказали, что в прошлом году столбики на улице Тербатас установили во время летней культурной программы Rīgas vasara 2021, чтобы улучшить безопасность улицы для пешеходов. Осенью, после завершения мероприятия, столбики демонтировали и отправили на склад — их используют, чтобы заменить поврежденные столбики на других улицах.

О необходимости столбиков Delfi узнал в обществе Pilsēta cilvēkiem ( "Город для людей").

"Столбики на проезжей части — очень хорошее временное решение, которое позволяет отделить велодорожки от дороги для автомобилей, сократить количество полос у пешеходных переходов или физически сузить перекресток, чтобы там нельзя было быстро ехать. Эти решения быстро и дешево достигают главной цели — безопасности", — заявил представитель общества Рудольфс Голубовс.

По его мнению, истерия по поводу столбиков в соцсетях — это абсолютно необоснованный политический театр или недостаток образованности, так как пластмассовые, металлические и бетонные столбики можно найти в любом крупном городе Европы.

Столбики, которые устанавливают вдоль тротуаров, в Риге почти не найти, хотя в Европе они также довольно популярны, отмечает Голубовс. Такие столбики позволяют решить распространенную рижскую проблему — нелегальную парковку автомобилей на тротуарах.

В прошлом году уже сообщалось, что на уход за столбиками в Риге выделено 39 тысяч евро. Это включает в себя очистку, ремонт и смену столбиков, а также оплату труда рабочих.

