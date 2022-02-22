В этом сезоне бесплатно привиться от гриппа может каждый житель Латвии
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Кабинет министров принял решение о том, что в этом сезоне вакцинироваться от гриппа может бесплатно каждый житель страны. Потому что закупленные вакцины от гриппа остаются невостребованными жителями из групп риска.

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1 февраля этого года уже были внесены изменения в правила вакцинации, предусматривавшие возможность бесплатных прививок от гриппа всех детей и жителей старше 50 лет. Такая бесплатная вакцинация началась 3 февраля.

Учитывая, что угроза эпидемии гриппа все еще существует, а закупаемые государством для групп риска вакцины от гриппа используются очень медленно, Министерство здравоохранения решать сделать бесплатными такие прививки для всего населения.

В то же время по мере роста заболеваемости гриппом и Covid-19 ожидается дополнительная нагрузка на лечебные учреждения, особенно на практику врачей общей практики. Для предотвращения этого необходима обширная вакцинация против гриппа.

Вакцины будут бесплатными до конца этого сезона гриппа.

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