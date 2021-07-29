В этом сезоне ЛНТ смогут посещать только вакцинированные и переболевшие Covid-19
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Только люди, которые были вакцинированы от Covid-19 или переболели этим заболеванием, смогут посещать спектакли Латвийского национального театра в новом 103-м сезоне, заявил на Латвийском радио член правления театра Янис Вимба.

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По словам Вимбы, подавляющее большинство из примерно 200 сотрудников театра вакцинированы от Covid-19 или переболели им. На следующей неделе запланированы переговоры с теми, кто еще не получил вакцину. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

"Решения, наверное, могут быть разными — все, что разрешено законом. Если мы говорим об актере, в первую очередь, нужно смотреть, возможна ли его замена, чтобы все же можно было провести мероприятие с "зеленой" степенью риска, не увольняя [актера]. Если говорить о техническом персонале, чья работа связана с обслуживанием людей, решением может быть работа в каком-то другом месте. Есть разные решения. Мы постараемся найти общий язык", — сказал член правления театра.

На вопрос, каков сейчас спрос на билеты в Латвийский национальный театр, Вимба ответил, что залы будут достаточно заполнены, чтобы можно было играть спектакли, но хотелось бы, чтобы зрители были активнее.

Сегодня состоится торжественное открытие 103-го сезона Латвийского национального театра.

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